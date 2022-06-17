Україна скасовує безвізовий режим із Росією — Зеленський

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Україна вводить візовий режим для громадян РФ. Таке рішення планує ухвалити Кабмін, візовий режим запрацює з 1 липня. Про це повідомляє офіційний канал президента Володимира Зеленського

"У рамках протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності нашої держави, запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні Кабмін має ухвалити постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

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Згідно з запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в'їзду для громадян РФ, повідомив Зеленський.

Візи для росіян

Розмови про запровадження візового режиму для громадян Росії виникли одразу після окупації Криму та розв'язання РФ війни на Донбасі. Зокрема, у 2014 році із такою пропозицією виступив тодішній секретар РНБО Андрій Парубій. Також запровадити візовий режим із Росією у різний час пропонували народні депутати.

У січні 2015 року уряд схвалив перехід на закордонні паспорти для громадян РФ під час перетину кордону з Україною. Такий порядок почав діяти з 1 березня 2015 року. Поїхати за загальногромадянським паспортом не вдасться. Власникам закордонних паспортів старого зразка (на 5 років) на кордоні доведеться здати біометричні дані (відбитки пальців).

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