Українська снайперка "Угольок" розповіла, як потрапила до армії

Жінка воює проти окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні проти Росії воює чимало жінок. Вони неодноразово виконували завдання зокрема на сході України. Одна з таким — снайперка з позивним "Угольок".

Про це повідомили в Telegram-каналі Верховної Ради України.

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"Угольок" потрапила до армії, бо хотіла аби її молодший брат, який також служить, пишався нею.

"У 2017 році "Угольок" потрапила на службу до одного з батальйонів морської піхоти. Неодноразово виконувала бойові завдання на сході України", — йдеться в повідомленні.

Зеленський присвоїв звання Герой України 15 військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України 15 солдатам і офіцерам. Трьох воїнів нагородили посмертно.

Глава держави підписав указ №179/2022. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

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Корнійчуку Богдану Сергійовичу — лейтенанту (посмертно);

Кулику Сергію Григоровичу — штаб-сержанту (посмертно);

Максишку Денису Костянтиновичу — старшому лейтенанту (посмертно).

Також звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно: