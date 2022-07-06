Українські слідчі оголосили сафарі на гроші Росії та Білорусі

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Україна вилучає активи громадян країни-окупанта. Подробиці розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі каналу "Україна 24" у рамках єдиного телемарафону.

"Ми використовуємо всі інструменти, які нам дає закон. На сьогодні ми вже змушуємо Росію платити за ті звірства, які вона чинить в Україні, і саме тому ми оголосили справжнє сафарі на російські та білоруські гроші. Наші слідчі вже вилучили легкий вертоліт "Бел"-427", реактивний літак бізнес-класу "Гольфстрім" на суму понад 1,1 млрд гривень. І, звичайно, ми не могли собі дозволити, щоб ці літальні апарати десь просто вкривалися пилом. Тому вони працюють для наших воїнів на нашу перемогу, їх передано Збройним силам України", — сказав він.

За словами заступника міністра, на цьому підтримка ЗСУ не закінчується: слідчі вилучили й вантажівки, й легкові машини, й іншу техніку на загальну суму понад 200 млн гривень, і більшу частину цього також передали військовим.

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"Вже поставлено на фінансовий контроль операції понад 7 тисяч резидентів, які мали господарські відносини з Росією та Білоруссю, та попереджено виведення коштів з України у розмірі близько 200 млрд гривень до цих країн", – додав Єнін.

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