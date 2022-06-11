Українські військові поступово звільняють Херсонську область – звернення Зеленського

Зеленський розповів про перемоги на дипломатичному та військовому фронтах / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Українські військові поступово звільняють населені пункти Херсонської області, де Росія запланувала провести видимість фейкового референдуму про приєднання нашого краю до себе.

Про це йдеться у новому зверненні лідера України, яке з'явилося у телеграм-каналі Офісу президента України.

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Що відомо

"Українські військові поступово визволяють населені пункти Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів додалося Таврійське. Є певні успіхи у Запорізькій області також. Продовжуються запеклі вуличні бої у Сєвєродонецьку. Я пишаюсь усіма нашими захисниками, я пишаюся нашими захисницями, які змогли зупинити просування цих ворожих окупантів вже на довгі тижні та тримають нашу оборону потужно", – про це заявив президент України Володимир Зеленський.

108-й день війни

"Пам'ятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже понад 32 тисячі мертвих душ. І заради чого? Що це дало Росії? Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство і кожен удар по Україні", – зазначив Зеленський.

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