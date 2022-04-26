Рівень радіації після окупації ЧАЕС аномальний – голова МАГАТЕ

Рафаель Гроссі заявив, що на ЧАЕС аномальний рівень радіації. / Фото: Колаж: Сьогодні
На Чорнобильській АЕС зафіксували аномальний рівень радіації після того, як станція понад місяць була під російською окупацією.
Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє AFP News Agency.
Після відвідування Чорнобильської зони він заявив, що коротка російська окупація цього району була "дуже небезпечною".
У МАГАТЕ відзвітували про відновлення прямого зв'язку з ЧАЕС
У вівторок, 19 квітня, відновлено прямий зв'язок між Чорнобильською АЕС та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає CNN.
Російські окупанти зайшли до Чорнобиля 24 лютого та пробули там п'ять тижнів. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС.
Чорнобильська зона в окупації
- Раніше повідомлялося, що тікаючи з Чорнобильської зони, окупанти прихопили з собою кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати з собою працівників.
- У YouТube з'явився ролик, що залишили після себе окупанти навколо ЧАЕС і як вони перекопали так званий Рудий ліс. Ці кадри доводять, що російські солдати не залишили собі шансів не отримати опромінення.
- Після шалених окупантів залишився повний безлад: зламані сейфи, розграбовані лабораторії, про що розповіли журналістам працівники "Енергоатому".
- Крім того, окупанти знищили архів Чорнобильської АЕС та унікальну лабораторію.