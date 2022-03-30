Росія нашпигувала Чорне море мінами із кримських арсеналів – речник Одеської ОВА

У Чорному морі дрейфують міни із Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

Міни, які зараз дрейфують у Чорному морі, з тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Міни, одну з яких вже знищили турки у Босфорі, а також румуни біля своїх берегів, є російськими. Це підтверджує відповідне маркування. Ці міни були захоплені у 2014 році у Севастополі, тому росіяни цим і користуються. Розкидали та намагаються звинуватити Україну", – сказав він.

Цю інформацію також підтвердили у МЗС України. Міністерство закордонних справ повідомило, що для мінування Чорного моря російські окупанти використали міни, які були захоплені 2014 року в Криму.

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