У Генштабі ЗСУ назвали великі втрати РФ за добу та загибельне місце для окупантів

Українські захисники ліквідовують військових Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 31 700 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1398 танків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.06

особового складу – близько 31 700 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1398 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 3438 (+9) одиниць;

артилерійських систем – 711 (+8) одиниць;

РСЗВ – 213 (+0) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3);

крилатих ракет – 125 (+0);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 (+15) одиниця;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

800 загиблих! У Генштабі ЗСУ назвали великі втрати РФ

За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблих та близько 400 поранених. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади.

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Як раніше повідомляла британська розвідка, запаси високоточних ракет ЗС РФ серйозно вичерпалися. Тому Росія зосередила зусилля своєї авіації на Донбасі.

Водночас українська розвідка дізналася, що російські військові готують плани втечі з України, оскільки командування не виводить їхні підрозділи з зони бойових дій і не надає навіть відпустки.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 червня: у напрямку Слов'янська йдуть штурмові дії в районах Богородичного та Довгенького. Завдано ракетного удару по Краматорську. Був невдалий для супротивника штурм Тошківки на південь від Лисичанська. Ведуться бої за Роти, Миколаївку та Камишеваху в районах Попасної та Світлодарська.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив втрати ворога станом на 9 червня: за останню добу ліквідовано 200 окупантів, знищено 5 танків та 9 броньованих машин. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.