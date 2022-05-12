У Генштабі ЗСУ розповіли, скільки окупантів та техніки знищили за добу

ЗСУ знищують техніку окупантів в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти зазнають величезних втрат в Україні. ЗСУ підрахували втрати і виявилося, що ліквідовано 26 650 солдатів РФ. Крім того, знищено 1195 танків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.05 орієнтовно склали:

Особового складу – 26 650 (+300) осіб ліквідовано

Танків ‒ 1195 (+8) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) одиниці

Артилерійських систем – 534 (+6) одиниці

РСЗВ – 191 (+6) одиниця

Засобів ППО – 87 (+0) одиниці

Літаків – 199 (+0) одиниць

Гелікоптерів – 161 (+1) одиниця

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 (+22) одиниць

Кораблів/катерів – 13(+1) одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8)

Спеціальної техніки – 41 (+0)

Крилатих ракет – 94 (+0)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

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У Нацгвардії вперше назвали втрати з початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого загинули понад півтисячі військовослужбовців Національної гвардії. Ще майже 1700 нацгвардійців отримали поранення за цей час. Про таке під час брифінгу повідомив начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий.

Він уточнив, що військовослужбовці загинули, виконуючи бойові завдання.

"На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії становлять санітарними – 1697 військовослужбовців, безповоротними – 501 військовослужбовець", – сказав він.

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