В ISW розповіли, як РФ уже розплачується за спроби захопити Сєвєродонецьк

Наступ окупантів зупинився / Фото: Колаж: Сьогодні

Війська Росії досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька 18 червня, але значною мірою зупинилися на інших напрямках наступу. Окупанти, ймовірно, зіштовхнуться з втратами особового складу та техніки, що зростає, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки повільні бої за Сєвєродонецьк тривають.

Такого висновку дійшов американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті.

Реклама

Дослідники вважають, що війська РФ, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною концентрації більшої частини наявних сил на цій невеликій ділянці. Інші російські операції на сході України, зокрема щодо захоплення Слов'янська та просування на схід від Бахмута, за останні два тижні не принесли особливого прогресу.

Як зазначають у ISW, окупанти продовжують стикатися з проблемами бойового духу та дисципліни своїх військ в Україні. Українська розвідка оприлюднила інформацію про перехоплені телефонні дзвінки 17 та 18 червня, в яких російські солдати скаржилися на умови на передовій, погане оснащення та загальну нестачу особового складу. Один військовослужбовець стверджував, що підрозділи значною мірою виснажені і що у деяких батальйонно тактичних групах (БТГ) залишилося лише 10-15 військовослужбовців.

18 червня окупанти досягли незначних успіхів при наступі на Метьолкіне (на південь від Сєвєродонецька), де вони вели бої протягом останніх кількох днів.

Реклама

Російські війська, ймовірно, мають намір захопити південні передмістя Сєвєродонецька та просунутися до берега річки Сіверський Донець, перш ніж атакувати центр українського опору на хімічному заводі "Азот". Крім того, російські війська ведуть бої за контроль над Сиротиним, ще одним передмістям Сєвєродонецька, повідомили в ISW.

Окупанти кинули всі резерви в Луганську область

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найближчими днями окупаційна армія Росії спробує повністю захопити Луганську область.

Реклама

"Ситуація залишається досить важкою. Зараз усі резерви кинуті сюди. Навіть знімали з деяких напрямків і направити на два напрямки – це Сєвєродонецьк та Золоте, Комишуваха та Попасна. Російська армія намагається виконати те, що вони теоретично вже зробили – тому що вони вже відрапортували, що Сєвєродонецьк вже контролюють. Однак поки що вони там гинуть, поки що там точаться бої. Тому реально фактично не захопили, повністю місто не контролюють. Але ж треба якось виконати вже анонсоване, і тому кидають сюди велику кількість резервів", – зазначив Гайдай.

Друга мета – перерізати та взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут.