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У Каховці окупанти викрали чотирьох активістів

Володимир Козир
4 квітня, 04:15
Де вони знаходяться зараз — невідомо

Загарбники викрали активістів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Під час мирного мітингу в Каховці, який пройшов 3 квітня, російські окупанти викрали щонайменше чотирьох людей. Нині їх місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили в Каховській міській територіальній громаді.

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Деталі

3 квітня російські окупанти викрали:

  • Гедзика Юрія Васильйовича, 1974 р.н.
  • Бахура Ігоря Володимировича, 1983 р.н.;
  • Качинського Анатолія Олександровича, 1985 р.н.
  • Олену Бубнову, 1990 р.н.

Також під час мітингу двоє цивільних-мітингарів отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому у шию. Загрози їхньому життю немає.

У Мелітополі військові РФ викрали директорів трьох шкіл

У Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання російською мовою.

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Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.

Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Внаслідок чого самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.

"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", – повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

3 квітня стало відомо, що викрадених директорів окупанти відпустили.

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