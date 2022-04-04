У Каховці окупанти викрали чотирьох активістів

Загарбники викрали активістів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Під час мирного мітингу в Каховці, який пройшов 3 квітня, російські окупанти викрали щонайменше чотирьох людей. Нині їх місцезнаходження невідоме.
Про це повідомили в Каховській міській територіальній громаді.
Деталі
3 квітня російські окупанти викрали:
- Гедзика Юрія Васильйовича, 1974 р.н.
- Бахура Ігоря Володимировича, 1983 р.н.;
- Качинського Анатолія Олександровича, 1985 р.н.
- Олену Бубнову, 1990 р.н.
Також під час мітингу двоє цивільних-мітингарів отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому у шию. Загрози їхньому життю немає.
У Мелітополі військові РФ викрали директорів трьох шкіл
У Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання російською мовою.
Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.
Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Внаслідок чого самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.
"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", – повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.
3 квітня стало відомо, що викрадених директорів окупанти відпустили.
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