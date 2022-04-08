На Київщині загинула 23-річна дівчина-медик, яка рятувала українських захисників

Ніна Кваша загинула на Київщині/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Київській області загинула 23-річна дівчина-медик Ніна Кваша. Вона лікувала українських захисників.

Про це повідомляє 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

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Ніні Кваші було 23. Маючи медичну освіту, вона вдягнула форму і стала старшим солдатом, бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Ніна не мала страху перед ворогом і була готова мужньо стояти до кінця, тому її позивним стало "Амазонка".

З середини березня район Гостомеля перебував у пеклі. Саме тоді, у тому пеклі, "Амазонка" загинула від злочинних дій ворога. Приблизно це сталося між 12 та 14 березня.

Попрощалися зі старшим солдатом Ніною Квашею в її рідному селі аж наприкінці березня.

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