На Луганщині узгодили 5 гуманітарних коридорів, але окупанти продовжують обстріли

Військові РФ не дають проводити евакуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів проблематична – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, до віддалених населених пунктів з кожним днем все важче доставляти гуманітарний вантаж – українцям радять якнайшвидше залишити небезпечні райони.
"Ми все ще очікуємо на "режим тиші". Росіяни поки його не дотримуються. Обстріли з їх боку тривають. Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив і готовий виїхати в безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, вважаю, слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", – написав Гайдай.
Маршрути для евакуації:
- Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Рубіжне;
- Бахмут – Лисичанськ – Гірське – Нижнє;
- Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк;
- Бахмут – Попасна;
- Бахмут – Лисичанськ.
Голова ОВА додав, що 52 особи сьогодні вже вдалося евакуювати з Кремінної. Вони попрямували до поїздів у Слов'янську.
Обстріли в Луганській області
Внаслідок російських обстрілів за 31 березня на Луганщині загинули 2 особи, ще 2 постраждали. Через потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Іванівки пошкоджено 20 об'єктів. Серед них 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, господарські будівлі, об'єкти інфраструктури.
За словами голови Луганської ОВА Сергій Гайдая, зруйновано 18 будинків.