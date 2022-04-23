У Маріуполі братські могили є майже в кожному районі – радник мера

У Маріуполі продовжуються атаки окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як харчуються мешканці окупованого міста, що знаходиться в блокаді більше 50 днів: всього півбулки та пляшка води на день на людину. Місто продовжує занурюватись за межу гуманітарної катастрофи.

Про це, а також стан справ у районі підприємства "Азовсталь", радник мера повідомив телеведучому Василю Голованова в ефірі проекту FREEДOM на YouTube-каналі "Україна 24".

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Андрющенко насамперед наголосив, що ситуація, на жаль, не змінюється на краще.

У зоні "Азовсталі" продовжуються атаки артилерії з усіх калібрів, не припиняються вуличні бої. За його даними, становище людей катастрофічне, особливо з їжею. У день людям видають по півбулки та пляшці води, чого явно недостатньо.

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"Погіршується ситуація з громадянськими, які перебувають у "Азовсталі". Вони є фактичними заручниками РФ, оскільки окупанти не дають людям жодного шансу залишити територію заводу. Дуже страшна ситуація", – додав радник мера.

У Маріуполі погіршується ситуація з водою, медичним обслуговуванням та ліками.

Також росіяни використовують евакуацію, як прикриття та спроби сховати сліди власних злочинів. 21 квітня разом із журналістами вони знайшли першу братську могилу завдовжки 300 метрів.

За словами Андрющенка, наступного дня, 22 квітня, у місті знайшли ще одну братську могилу. У ній у пакетах росіяни сховали частини тіл загиблих маріупольчан. Радник мера зазначив, що такі могили є практично у кожному районі міста.

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"Це жахливо. Як ми шукатимемо та ідентифікуватимемо людей, як їх шукатимуть родичі, – відбувається щось нелюдське насправді", – резюмував він.

У Маріуполі окупанти вивозять тіла загиблих українців у пластикових мішках

У Маріуполі російські окупанти продовжують "зачистку" у центрі міста. Наразі загарбники чистять завали Драматичного театру.

У процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих у пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують у накопичувач у промисловій зоні в районі Микільського шосе.

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