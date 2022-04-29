У Маріуполі окупанти відкривають "банкомати" та збирають персональні дані – Денісова

У Маріуполі відкрилися "банкомати", які працюють під контролем російських терористів. / Фото: РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Маріуполі через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Яка ситуація

За її словами, в Маріуполі відкрилися так звані "банкомати", які працюють під контролем російських терористів. Відомо, що один із таких "банкоматів" запрацював у приміщенні колишнього супермаркету в Лівобережному районі міста.

"Там маріупольці можуть обміняти безготівкові гроші на готівку у шахраїв за курсом, який становить 2 до 1. Тобто окупанти забирають у людей половину від суми", – заявила Денісова.

Як зазначається, у приміщенні Центрального відділку поліції окупанти під виглядом "пенсійного фонду та соціальних служб" почали активний збір даних маріупольців. Омбудсмен повідомила, що під час "реєстрації" російські окупанти виманюють дані не лише про особу та її майно, але й про родичів.

Крім цього, вона сказала, що існує загроза, що дані можуть використовуватися окупантами для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей із близьких, які виїхали або мешкають за межами Маріуполя.

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Нагадаємо, також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в Маріуполі окупанти під виглядом "пенсійного фонду та соцслужб" розпочали активний збір даних місцевих мешканців.

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