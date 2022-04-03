У Сумській області триває зачистка від окупантів — голова ОВА

В області є окупанти, який "кинули" товариші/Фото: колаж: "Сьогодні"
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про відновлення контролю над районами області.
Про це він повідомив у Telegram.
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Збройні сили вдень 3 квітня фактично повернули контроль над Конотопським районом. Наразі там тривають заходи перевірки.
"Йде зачистка Сумської області. Зокрема, і Конотопського району", – повідомив Живицький.
За його словами, наразі визначають, де ще могли залишитися групи окупантів. Їх не взяли із собою товариші по службі під час втечі з території області.
ЗСУ звільнили три населені пункти Чернігівської області
Збройні сили України звільнили від російських окупантів три населені пункти Чернігівської області — Количівку, Ягідне та Іванівку.
Нині територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.
"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни. Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", — йдеться в повідомленні оперативного командування "Північ".