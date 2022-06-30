В Україні зміняться військові квитки: що потрібно знати

В Україні змінили порядок видачі військових квитків. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні внесли зміни в положення про військовий квиток. Вони стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов'язаних та резервістів.

Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським 28 червня.

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Так, віднині військовий квиток є документом, що також посвідчує особу резервіста.

Також в докумениі йдеться про те, що військовий квиток є документом, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Зазначається, що військовий квиток є єдиним для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до закону військових формувань, а також для військовозобов’язаних і резервістів.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування. З повним текстом можна ознайомитися за посиланням.

Кабмін дозволив деяким військовозобов'язаним виїжджати за кордон

Кабінет міністрів України у травні вніс зміни до постанови та розширив категорії військовозобов'язаних чоловіків, яким можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану. Тепер виїзд за кордон дозволено:

Водіям, які перевозять медичні вантажі, вантажі гумдопомоги для потреб ЗСУ та населення України. Також дозволено пропускати далекобійників на фурах, які мають ліцензії.

Залізничникам, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Спортсменам та тренерам, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

Терміни перебування за кордоном: для водіїв та спортсменів – 30 днів, для далекобійників – 45 днів, для залізничників – 6 місяців.

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Сайт "Сьогодні" писав, що в МВС розповіли, чи будуть мобілізовувати в Україні жінок.

Раніше ми розповідали, як майор поліції РФ в запасі демонстративно спалив свій військовий квиток на знак протесту війни Росії проти України та публікували відео.