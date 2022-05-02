Венедіктова назвала прізвище першого військового РФ, підозрюваного у звірствах у Бучі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Встановлено першого підозрюваного у вбивствах у Бучі — командир підрозділу Нацгвардії РФ Сергій Колоцей. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Це фото стало одним із символів звірств у Бучі – тіла розстріляних цивільних зі зв'язаними за спиною руками на вулиці Яблунській. На світлині троє жертв, четвертий вбитий у кадр не потрапив. У трьох вогнепальні поранення голови, у четвертого чоловіка прострілені внутрішні органи та скелет. Всі вони стали жертвами окупантів", — написала вона.

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Також Венедіктова опублікувала фото, на якому командир підрозділу Управління федеральної служби військ Нацгвардії Росії Ульяновської області в білоруському поштовому відділенні з колегами-військовослужбовцями відправляє награбоване в оселях наших співвітчизників. Він відправив до Ульяновська капот автомобільного багажника.

Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець убив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі. 29 березня він же катував, змушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії, ще одного цивільного. Він забрав патріотично настроєного місцевого жителя "на підвал", де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа. Чоловіка вивозили на місце страти, де, імітуючи розправу, стріляли біля його вуха. Окремим збоченим різновидом знущання та залякування потерпілого був примус нюхати мертву людину, розповіла генеральний прокурор.

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"На підставі зібраних доказів, показань потерпілого та портретної експертизи прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили росгвардійцю про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Окрема подяка знову "Слідству-інфо", які допомагали слідству. Зараз ми перевіряємо його (Колоцея.- Ред.) на причетність також до інших вбивств у Бучі", – написала Венедіктова.

Вона закликала тих, хто дізнається про цього російського військовослужбовця і має свідчення про його причетність до інших звірств, надсилати докази на хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертатися до Бучанської чи Київської прокуратури.

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