Вісім "прильотів" у Кременчуці та дві крилаті ракети над Одеською областю: головне про атаки РФ за ніч

Армія РФ продовжує обстріли українських населених пунктів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в ніч проти 18 червня і вранці випустили ракети по Одеській та Полтавській областях, також обстрілювали населені пункти на Донбасі та в Запорізькій області.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне, що відомо про атаки росіян.

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Полтавська область

Вранці 18 червня ворог випустив від 6 до 8 ракет по нафтопереробному заводу у Кременчуці, а також по ТЕЦ.

"Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях", – повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Донбас

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про обстріли населених пунктів області.

"Вони повторно, ще раз і ще раз, обстрілюють територію біля усіх мостів, які і так вже непридатні для пересування. Відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Чергові руйнування на "Азоті" – тепер на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу "Донсода" в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці", – зазначив очільник Луганщини.

Також противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке.

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Завдано авіаударів у районах Сиротиного та Борівського.

Одеська область

Вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами.

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2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму, були влучно знищені в повітрі підрозділом протиповітряної оборони.

Запорізька область

Російські терористичні війська, продовжуючи цинічно порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни, постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах, повідомляє Запорізька облдежрадміністрація.

За минулу добу на території Запорізької області піддавалися обстрілам: смт Залізничне, околиці м. Оріхів, м. Гуляйполе Пологівського району.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 червня: ворог завдав масованого ракетного удару по Кременчуку, а також продовжує обстрілювати цивільних у всіх напрямках фронту. Окрім цього, Росія облаштовує додаткові шляхи поблизу кордону для більшого постачання військової техніки.