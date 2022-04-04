Ворог тимчасово відмовився від захоплення Києва — Генштаб

Війна окупантів проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні минула 39 доба війни, яку розв'язала Росія. РФ продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої країни. Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Деталі

Окупанти продовжують завдавати ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони.

На Волинському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території Республіки Білорусь до Російської Федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніше зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.

Реклама

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.

На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

Реклама

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

ЗСУ звільнили три населені пункти Чернігівської області

Збройні сили України звільнили від російських окупантів три населені пункти Чернігівської області — Количівку, Ягідне та Іванівку.

Нині територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.