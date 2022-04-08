Зустріч Зеленського з главою Єврокомісії, евакуація населення та інші важливі події 8 квітня

Важливі події 8 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також глава Держави анонсував виступ у парламенті Фінляндії. Крім того, сьогодні в Україні продовжиться евакуація населення з гарячих точок.

Зеленський проведе зустріч із головою Єврокомісії 8 квітня

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 8 квітня.

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"Буде зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн завтра (8 квітня — ред.). Час сказати не можу з міркувань безпеки, але десь упродовж дня", — повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Раніше про візит до Києва голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн повідомив головний представник міжнародної організації Ерік Мамер. Разом з Урсулою фон дер Ляєн Київ також відвідає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

В Україні триває евакуація мирного населення

8 квітня в Україні запланована евакуація мирного населення з гарячих точок.

Планується евакуація:

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Мелітополь – Запоріжжя

Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10). Має доїхати колона з 9 автобусів. Також вони доставлять гуманітарна допомога.

З міста Токмак. Туди вже доїхали 2 автобуси

Місце зборів – вул. Шевченка, 5

Зранку із Запоріжжя виїдуть автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ

Крім того, "Укрзалізниця" призначає на 8 квітня додатковий потяг Інтерсіті+ Харків – Київ – Львів. Відправлення о 10:30. Придбати квитки на зазначений поїзд можна буде вже найближчим часом у залізничних касах, на сайті booking.uz.gov.ua та в чат-боті "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages

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Зеленський анонсував виступ у парламенті Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський анонсував на п’ятницю, 8 квітня, виступ у парламенті Фінляндії. Про це він сказав під час відеозвернення.

"Планую нове звернення до парламенту і народу Фінляндії", — сказав Зеленський.

В Ірпені триває комендантська година

Сьогодні в Ірпені триватиме комендантська година, яка розпочалася з 7 квітня. Вона потрібна для того, щоб очистити місто від вибухонебезпечних предметів, кинутих машин тощо

Комендантська година розпочалася о 21:00 7 квітня і триватиме до 9:00 11 квітня. В'їзд у місто буде закритий.