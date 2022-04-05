Виступ Зеленського в Радбезі ООН, евакуація населення та інші важливі події 5 квітня

Важливі події 5 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Крім того, сьогодні в Україні продовжать евакуацію населення з гарячих точок. Люди матимуть змогу поїхати потягами у більш безпечні населені пункти нашої країни. Також 5 квітня Румунія скасовує усі вимоги щодо дозволів для українських перевізників. Це, своєю чергою, спростить логістичні проблеми в умовах війни.

Зеленський анонсував свій виступ на Радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 5 квітня виступатиме на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Крім того, глава держави виступить зі зверненням до парламенту Іспанії.

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"Виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", — зазначив Зеленський.

Евакуація з гарячих точок продовжується — графік потягів на 5 квітня

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 5 квітня.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

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