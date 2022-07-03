Вибухи в Бєлгороді: що відбувається в російських містах

3 липня о 3 годині ночі у житлових районах Білгорода пролунали вибухи. Повідомляється про загиблих / Фото: Колаж: Сьогодні

По Бєлгороду, обласному центру Росії, всього за 25 км від українського кордону, близько 3 години ночі 3 липня було завдано ракетних ударів. Про це повідомив телеграм-канал "Україна 24". За інформацією місцевого керівництва, в результаті удару 3 особи загинуло, ще 4 поранені, зокрема десятирічна дитина. Російська влада звинувачує в ударах Збройні сили України. Однак з високим ступенем ймовірності Росія сама завдала ударів по Бєлгороду.

12:19 – жителі Бєлгорода закликають до відставки Шойгу

Багато жителів Бєлгорода почали писати в чатах, що чули гучні вибухи у різних районах. У росіян почалася паніка:

"Знову вибухи"

"У людей паніка"

"П'ять разів, аж попрокидалися всіма сусідами і вискочили на балкон"

Дехто запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу піти у відставку. Про це повідомляється в матеріалі Segodnya.ua.

11:01 – по Бєлгороду вдарили з Росії

Журналіст та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський стверджує, що удари по Бєлгороду здійснено Росією. Про це йдеться у матеріалі Бєлгород – новий Воронеж. РФ сама завдала удару по місту", опублікованому Segodnya.ua.

Одночасно соцмережі публікують фото фрагментів ракети, що спричинила руйнування у місті. Це ракета ЗРК "Панцир", якої не має Україна. Натомість вона стоїть на озброєнні армії РФ.

Фрагмент ракети ЗРК "Панцир" поблизу епіцентру вибуху в Білгороді. Такі системи є на озброєнні Росії, Україна їх не має. / Фото: telegram: Мой Белгород

10:37 – Геращенко нагадав про провокацію Путіна 1999 року

"Путін вирішив згадати старовину і дав наказ завдати удару по житломасиву в Бєлгороді, так само, як 20 років тому ним були віддані накази ФСБ підірвати житлові будинки у Москві і Волгодонську, щоб використовувати це як привід для реваншу в Чеченських війнах", – пише Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Геращенко згадує події 1999 року, що передували масованому наступу Росії на Чечню, яка боролася в той період за незалежність. Протягом короткого часу було підірвано:

багатоповерхові будинки у Москві на вулиці Гур'янова (загинуло 100 осіб),

на Каширському шосе (загинули 124 особи),

у Волгодонську (загинуло 18 осіб).

09:20 – троє загиблих, четверо у тяжкому стані

Ракетний удар припав по вулиці Попова неподалік центру міста. Забудова у місці удару переважно приватна. Про це повідомляють місцеві паблики:

"У місті прозвучала серія вибухів . За попередньою інформацією, збити вийшло не все. Станом на сьогодні, троє загиблих та четверо у важкому стані. Постраждали дуже багато житлових будинків. У деяких рятувальники досі розбирають завали, щоб урятувати потерпілих", – пише канал Мій Бєлгород.

Також повідомляється про те, що на місці ударів працюють слідчі та рятувальники. На фотографіях, які поширилися в соцмережах, – автомобілі швидкої та, ймовірно, морга.