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Залужний взяв участь у засіданні НАТО – про що говорили

Софія Ковнір
19 травня, 21:53
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що відповідь агресору має бути консолідованою

Валерій Залужний провів зустріч із НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною. Зустріч відбулася 19 травня. Він підкреслив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни.

Про це Залужний розповів у своєму Telegram-каналі.

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Також Залужний повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО у січні минулого року – відповідь агресору має бути консолідованою.

"Війна з 2014-го року стала для нас, українців, справжньою війною. Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен вбитий солдат, кожна покалічена доля були для нас наукою. Ми усвідомлювали, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться, і готувалися до неї", – заявив він.

За словами генерала, вони розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Їм вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитись від головної мети – захоплення Києва.

"Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку", – зазначив Залужний.

Також він згадав про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями утримали багатотисячне угруповання противника та дали можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках.

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"Зауважив, що збройна боротьба у ХХІ столітті комплексна, йдеться про поєднання операцій, що, у свою чергу, вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО. Подякував партнерам за надану допомогу, завдяки якій ми впевнено ведемо боротьбу і неодмінно здобудемо Перемогу", – підсумував Залужний.

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Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО

Головнокомандувач ЗСУ заборонив публікувати низку даних про війну: список

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заборонив журналістам публікувати певну інформацію про українські війська та ведення війни з Росією. Також нормоване питання взаємодії з журналістами у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.

Наказ встановлює порядок допуску представників засобів масової інформації на військові об'єкти у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану. Зокрема, у документі визначено алгоритм дій командуючих видів, командирів військових частин та підрозділів ЗСУ під час роботи з представниками цивільних ЗМІ. Також визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.

Що забороняється висвітлювати ЗМІ у воєнний час

Найменування елементів та підрозділів, а також їх розташування;

Кількість військових у частинах та підрозділах;

Кількість озброєння та техніки, їхній стан та місце зберігання;

Умовні позначки об'єктів;

Будь-яку інформацію про:

  • операції які проводять або планують
  • систему охорони та оборони військових частин
  • наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених)
  • порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)
  • збір розвідувальних даних
  • переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути)
  • військові частини та їхню тактику, методи дій
  • унікальні операції та спосіб їх виконання
  • ефективність радіоелектронної боротьби противника
  • відкладені або скасовані операції
  • зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку
  • плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)
  • інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують
  • пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

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