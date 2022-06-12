Зеленський пояснив, чим загрожує планеті війна в Україні

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Результати війни в Україні покажуть, як далі житиме весь світ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. За його словами, просунутися вперед можна лише разом.

"Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме мир і що все ж таки буде можливо, а що неможливо. Потрібно разом уберегти світ від повернення до часів, коли все вирішувалося на основі так званого права сили, а окремі люди та будь-які їхні ідеї, як і багато народів, просто не мали жодного значення", – написав він.

Зеленський назвав мету Росії у війні з Україною

Раніше президент України заявив, що керівництво Росії війною проти України може зруйнувати усі досягнення людства в галузі міжнародного права за останні кілька сотень років. Про це він сказав під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла".

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"Війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу. Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі досягнення історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка у нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у ХІХ столітті або навіть раніше. Коли було неможливо все те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток та добробут", – сказав Зеленський.

Відомо, що Володимир Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року. Фонд Бориса Нємцова цього року ухвалив рішення номінувати на премію лише представників України. Як результат, переможцем став глава нашої держави.