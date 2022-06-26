Зеленський попередив Лукашенка, що з ним буде після вторгнення в Україну

Зеленський звернувся до білорусів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Однак не лише до українців, але й до білорусів.

Відео опублікував глава держави у своєму Telegram-каналі.

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"Хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі. До людей — і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому і в весняні місяці. У Кремлі за вас вже все вирішили – ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що вас чекає далі", — сказав президент.

В МВС України оцінили реальність початку вторгнення з Білорусі

Армія Білорусі навряд чи піде на вторгнення в Україну, і є кілька причин цього. Про них розповів радник глави МВС Віктор Андрусів.

За його словами, білоруська армія дуже маленька – лише 7-9 тисяч боєздатних солдатів. Крім того, це не професійна армія, там немає контрактників, і вона складається з призовників.

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Ще одна причина в тому, що мотивація білоруських військових значно похитнулася після того, як вони побачили реальну здатність воювати ЗС РФ, яких вважали "другою армією світу".

Є й політична причина. Річ у тому, що Лукашенко — нелегітимний президент, і йому потрібний силовий ресурс усередині країни, щоб тримати в покірності народ.

Якщо збройні сили Білорусі таки зважаться на вторгнення в Україну, вони будуть розбиті, якщо не втечуть, наголосив Андрусів.

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Він також розповів, що збільшить можливість вторгнення білоруських військових в Україну. Це можливо, якщо армія РФ сконцентрує свої сили в Білорусі для нового вторгнення на північ України. У такому разі білоруські війська можуть виступити як додаткові сили.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що РФ нарощує живу силу та авіацію в Білорусі. Також ми писали, що Путін оголосив про фактичну анексію Білорусі.