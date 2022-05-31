Зеленський розповів про унікальну можливість, яку отримала Україна

Українці можуть самі обрати майбутнє для країни, зазначив президент / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна в умовах війни з Росією отримала можливість сформувати саме те майбутнє, яке обере її народ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
"Мільйони наших людей виборюють право на життя та свободу для нашого народу. Саме зараз і саме наша країна перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Це не просто адаптація до умов, створених для України іншими поколіннями чи навіть іншими державами. Як це є для інших країн і як це було для нашої держави до війни. Ми можемо свідомо переформатувати наше життя", – наголосив президент.
Зеленський чекає добрих новин від Заходу
Президент Володимир Зеленський раніше розповів, коли можуть з'явитися новини про постачання необхідної Україні зброї.
"Щодня працюємо над посиленням нашого захисту, це насамперед постачання зброї. Щодня наближаємося до того, що наша армія перевершуватиме окупанта технологічно та ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їхньої готовності дати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. Я чекаю з цього приводу на хороші новини вже наступного тижня", – зазначив Зеленський 28 травня.