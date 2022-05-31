Зеленський розповів про унікальну можливість, яку отримала Україна

Українці можуть самі обрати майбутнє для країни, зазначив президент / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна в умовах війни з Росією отримала можливість сформувати саме те майбутнє, яке обере її народ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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"Мільйони наших людей виборюють право на життя та свободу для нашого народу. Саме зараз і саме наша країна перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Це не просто адаптація до умов, створених для України іншими поколіннями чи навіть іншими державами. Як це є для інших країн і як це було для нашої держави до війни. Ми можемо свідомо переформатувати наше життя", – наголосив президент.

Зеленський чекає добрих новин від Заходу

Президент Володимир Зеленський раніше розповів, коли можуть з'явитися новини про постачання необхідної Україні зброї.