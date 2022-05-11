Зеленський розповів, чому в України зникає бажання вести переговори з Росією

Зеленський розповів про переговори з Росією / Колаж "Сьогодні"

Терпіння Києва закінчується для переговорів з Росією. Все через великі свідчення звірств, які скоїла російська армія на території України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у віртуальному зверненні до французьких студентів університетів, пише CNN.

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"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки загиблих, випадки зґвалтувань, з кожним новим звірством зникає бажання та можливість домовлятися, як і можливість вирішення цього питання дипломатичним тоном", — говорить Зеленський.

Президент України також висловив упевненість, що Україна виграє війну та поверне собі всі території, що належать країні. Також Зеленський підтвердив необхідність вступу України до Європейського Союзу, закликавши до конструктивних кроків для залучення країни до Союзу.

"Україна лише посилить інші держави, наша армія продемонструвала свої можливості. Наші люди зарекомендували себе", – сказав президент.

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Звірства окупантів

"Чоловік вижив після розстрілу і розповів про звірства окупантів у Мотижині Київської області… Як їх з другом тримали у люку, змушували копати собі могили у лісі, прострілювали руки та ноги, а потім відвезли до річки та розстріляли", – написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, весь цей час окупанти випитували у волонтерів позиції українських військовослужбовців, про які ті нічого не знали, оскільки возили людям гуманітарну допомогу

На відео чоловік розповів, серед іншого, що російські військові зупинили їхні автомобілі, обшукали та забрали телефони.

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