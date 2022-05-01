Зеленський: РФ покаже менше військової техніки на параді до 9 травня

Володимир Зеленський розповів про втрати армії РФ у війні з Україною / Колаж "Сьогодні"

Війна з Україною послабила Росію так, що країна-агресор продемонструє меншу кількість військової техніки на параді до 9 травня у Москві.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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Українські військові знищили:

більше 1000 російських танків;

майже 200 російських літаків;

майже 2500 броньованих бойових машин.

"Звичайно, окупанти ще мають техніку в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді у Москві", – каже Володимир Зеленський.

У "ДНР" відмовилися від параду на 9 травня

У так званій "ДНР" ухвалили рішення не проводити військовий парад та марш "Безсмертного полку" на 9 травня. Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що парад відбудеться, але лише після "звільнення" території всієї Донецької області від українських військ.

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Відмову від масових заходів Пушилін обґрунтував міркуваннями безпеки та нібито загрозою обстрілу масового скупчення людей та інфраструктури. За його словами, акція "Безсмертний полк" буде в інтерактивному форматі.

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