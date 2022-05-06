Зеленський: Росія вже депортувала більше українців, ніж все населення Ісландії

Зеленський заявив, що Росія депортувала більше українців, ніж населення Ісландії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія депортувала з України вже більше людей, ніж загальна кількість населення Ісландії. У віддалені регіони Російської Федерації вивезені понад 500 тисяч українців. Їх силою намагаються асимілювати у ворожій країні.

Про таке Зеленський заявив 6 травня у своїй промові в Альтингу, парламенті Ісландії.

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Президент пояснив, що депортація відбувається примусово. В українців забирають документи та навіть телефони.

"Я прошу вас звернути увагу лише на один показовий факт: вже понад 500 тисяч наших людей депортовані в Росію. Їх змусили туди поїхати. У них забирають все, забирають документи, їх залишають без засобів зв'язку. Їх відправляють у віддалені регіони чужої землі, віддалені регіони Росії. Намагаються там асимілювати. Силою!", – наголосив Зеленський.

Він додав, що 500 тисяч депортованих людей – це дуже велика кількість.

"Це ж і ви знаєте – це більше, ніж загальна кількість населення вашої прекрасної країни (Ісландії, – ред.). Надзвичайний масштаб жаху!", – зазначив Зеленський.

До слова, кількість населення Ісландії, станом на 2021 рік, становила понад 360 тисяч людей.

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Злочини Росії в Маріуполі та Бучі

Зеленський нагадав ісландським парламентарям про вбивство російськими окупантами десятків тисяч мешканців українського Маріуполя.

"Впевнений, ви чули про воєнні злочини, які російська армія скоює проти наших цивільних людей, зокрема в нашому місті Бучі", – додав президент.

Він зазначив, що росіяни на окупованих українських територіях намагаються, насамперед, знайти людей, які можуть боротися за свободу.

"Куди б не прийшли окупанти в Україні, вони одразу починають шукати кожного й кожну, хто працював на нашу державу. Хто служив у нашій армії. Шукають журналістів, шукають активістів. Захоплюють представників місцевого самоврядування. Тобто всіх, хто може боротися за свободу. На своїй землі, на нашій землі. Заради того, щоб вільно жити, як того хочеться людям, як того хоче наш народ", – пояснив Зеленський.

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