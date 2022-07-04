"Чи живий Путін?" Буданов озвучив два сценарії зміни влади в Росії

Буданов пояснив, що відбувається з пошуком наступника Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

В Росії триває "дуже підкилимна боротьба" за місце глави Кремля. В Москві хочуть завершення правління Володимира Путіна. Але пошук наступника російського президента триває дуже важко.

Про це повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

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На питання, як відбуватиметься усунення Путіна від влади та чи правдиві чутки про хворобу російського президента, Буданов відповів:

"А чи живий Путін зараз? Риторичне питання".

Глава розвідки також допустив два варіанти, чим все закінчиться:

Перше, це наступник Путіна зупиняє основні дії, не лише в Україні, а й у багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь-ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові стосунки. Росія тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала до цього державою, і це його особисті проблеми, він маніяк". Відбудеться "депутінізація", як свого часу це сталося зі Сталіним.

Другий варіант – це просто розвал Росії на кілька частин, на три і більше.

Буданов також повідомив, що пошук фігури наступника Путіна досі триває, і ця підкилимна боротьба "дуже сильна".

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"Вежі Кремля мають між собою знайти якийсь консенсус. А це важко", – пояснив Буданов.

Він також зазначив, що "заважати цьому процесу не варто", і відмовився називати прізвища ймовірних наступників російського президента.

Правлінню Путіна існує загроза

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв: журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті.

Також колишній глава британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав заявив, що Путін незабаром піде з посади, а його замінить секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Можливо, главу країни-агресора хочуть відправити до санаторію.

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Перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, схоже, всерйоз націлився стати наступником Володимира Путіна. Про це заявив журналіст Олександр Невзоров. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи є шанси у Кирієнка стати "спадкоємцем російського престолу" та хто ще бере участь у підкилимній боротьбі за крісло президента РФ.

Раніше ми писали, що Буданов назвав кінцеву мету Путіна в Україні. На його думку, Москва не збирається обмежуватись Донбасом.